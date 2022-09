Miss Rhône-Alpes 2022 : et si c’était la Lyonnaise Victoire Goudeau ?

L’authenticité est son mot d’ordre. A deux semaines de l’élection de Miss Rhône-Alpes 2022 (le 18 septembre à Aix-les-Bains), Victoire Goudeau garde avant tout les pieds sur terre.

Il faut dire que le monde des Miss a jusqu’à maintenant souri à la jeune femme de 23 ans. C’est un coup de chance qui mène d’ailleurs l’étudiante en commerce de l’art à Londres à l’élection de Miss Grand Lyon 2022. "Suite à un désistement une semaine avant la première répétition, on m’appelle pour me demander si je suis intéressée", se rappelle la jeune femme. "J’étais à Londres. J’ai posé ce que je faisais et je me suis dit qu’il fallait me lancer. Une semaine après, j’étais à Lyon !", poursuit-elle parlant des "étoiles alignées" pour cette aventure.

