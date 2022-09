OL-Angers : l’art, la manière et la cage inviolée pour Lyon (5-0)

Avec le retour de suspension d’Anthony Lopes, Peter Bosz pouvait enfin aligner son équipe-type au Groupama Stadium.

On ne peut pas dire que la première période était enthousiasmante. Certes, l’OL tentait davantage de centres et de passes dans la surface, mais Alexandre Lacazette n’était jamais trouvé.

Et de son côté, Angers jouait crânement sa chance sur les contre-attaques.

Karl Toko-Ekambi sortait le public de sa torpeur à la 32e minute. Un défenseur angevin loupait son dégagement et le Camerounais n’avait plus qu’à tromper Paul Bernardoni avec l’aide du poteau (1-0).

Le ton était donné, et Alexandre Lacazette suivait le rythme à la 38e. Le capitaine était à la réception d’un super centre de Malo Gusto et plaçait une tête imparable (2-0).

Au retour des vestiaires, et alors que l’OL pouvait se gargariser d’avoir accueilli pour ce match son huit millionième visiteur au Groupama Stadium, Lacazette intensifiait son travail sur le front de l’attaque.

Mais c’est finalement Karl Toko-Ekambi qui inscrivait un doublé. Sur un nouveau centre réussi de Gusto, l’ailier n’avait plus qu’à concrétiser (3-0).

Le festival se poursuivait à la 61e minute. Sur corner, Paul Bernardoni se loupait dans sa sortie et Castello Lukeba sautait plus haut que tout le monde (4-0).

Et pour conclure, Moussa Dembélé menait un raid terrible en toute fin de rencontre pour conclure en force (5-0).

Pas le temps de souffler pour Lyon qui jouera mercredi à Lorient la fameuse 2e journée qui avait été reportée à cause de l’état déplorable de la pelouse bretonne.