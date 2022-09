Près de Lyon : pas de loyer réglé aux Halles de Limonest depuis janvier !

Sauf qu'il n'y a qu'un seul ventre de Lyon. Les Halles du Grand Hôtel-Dieu, qui peinent à émerger, peuvent en témoigner.

Tout comme celles de Limonest. Le Progrès révèle que le projet imaginé par Françoise Pupier-Sibilia et inauguré en décembre dernier est déjà placé en redressement judiciaire. Les restaurants restent ouverts, mais en coulisses, la guerre est déclarée.

Et pour cause, aucun loyer n'a été versé à la mairie de Limonest, propriétaire des murs. En effet, depuis janvier 2022, les 6000 euros mensuels n'ont plus été réglés.

D'où la décision de la municipalité de Max Vincent d'agir et de saisir le tribunal de commerce de Lyon.

De son côté, la fille de Colette Sibilia, célèbre figure de l'empire de la charcuterie lyonnaise, réclame une baisse drastique du montant du loyer. Les avocats des deux parties sont censés se rencontrer prochainement.