Prix Goncourt : trois Lyonnais sélectionnés

Parmi les sélectionnés, le lyonnais Emmanuel Ruben pour son livre "Les Méditerranéennes" paru en août dernier. L’histoire se passe par ailleurs à Lyon avant de poursuivre à Constantine en Algérie. Ce n’est pas sa première fois puisqu’en 2014, il avait déjà été sélectionné pour son roman "La ligne des glaces".

Brigitte Giraud est également présélectionnée pour Vivre vite. Habitant Lyon depuis longtemps, elle espèrera décrocher la victoire. Au même titre que la troisième lyonnaise de la liste Carole Fives, qui rêve de voir Quelque chose à te dire remporter le Goncourt.

Mais sélectionné ne veut pas dire gagné. Deux prochains tours de sélection auront lieu les 5 et 26 octobre passant de huit à quatre noms. Le prix littéraire sera décerné quant à lui le 3 novembre prochain et succédera ainsi à "La plus secrète mémoire des Hommes" de Mohamed Mbougar Sarr.

En revanche, l’absence de l’écrivaine Virginie Despentes pour son livre "Cher connard" publié fin août a été remarqué. Succès de rentrée vendu à 65 000 exemplaires, les dix membres de l’académie lui ont préféré d’autres écrivains. Pourtant, jusqu’en février 2020, elle faisait elle-même partie du jury du Goncourt. Ayant démissionné parce qu'elle "manquait de temps pour écrire", elle a été remplacée par l'écrivaine Camille Laurens.

L’année 2022 a vu la création de deux nouvelles règles pour cette édition du prix Goncourt. Tout d’abord, les membres du jury qui tiennent une chronique littéraire doivent s’abstenir de parler des œuvres sélectionnées et les romans des conjoints ou proches du jury sont inéligibles pour éviter des conflits d’intérêts.