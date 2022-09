Lyon : Nicole Garcia invitée au festival Lumière

Une rencontre avec le public est prévue ainsi qu’une rétrospective de certains de ses films, mais le programme n’est pas encore disponible. Elle sera à l’affiche le 5 octobre avec "Un beau matin" de Mia Hansen-Love. Dans sa filmographie, elle a notamment tourné avec des réalisateurs de renom tel que Bertrand Tavernier, Henri Verneuil, Bertrand Blier, Claude Lelouch ou Alain Resnais.

En 2021, Nicole Garcia était également au casting de la série Netflix "Lupin" avec Omar Sy. Au-delà du métier d’actrice, elle est aussi passé derrière la caméra avec neuf longs-métrages à son compteur. Parmi eux, quelques adaptations de livre dont "L’Adversaire" et "Mal de pierres".

Nommée trois fois au César de la meilleure actrice et deux fois pour meilleure actrice dans un second rôle, c’est dans cette catégorie qu’elle remporte le prestigieux prix pour "Le Cavaleur" en 1980. Elle a également fait partie du jury du festival de Cannes en 2000 aux côtés de Jeremy Irons et Kristin Scott Thomas.