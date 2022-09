Lorient-OL : Lyon chute pour la première fois de la saison (3-1)

L’objectif pour Lyon était clairement de rester invaincu et rester en contact avec le peloton de tête.

Mais l’OL était cueilli à froid dès la 6e minute. Enzo Le Fée au coup-franc enroulait une frappe qui terminait dans la lucarne d’Anthony Lopes, impuissant (1-0).

Assommés, les Lyonnais devaient s’en remettre à Alexandre Lacazette pour sonner la révolte. Déterminé, le capitaine faisait le pressing, redescendait au milieu de terrain. Et à la 28e minute, il était idéalement servi par Tetê pour fusiller le gardien breton (1-1).

On aurait pu croire que la machine rhodanienne allait s’emballer. Mais Thiago Mendes, à côté de la plaque en première période, jugeait très mal une trajectoire et Terem Moffi n’avait plus qu’à conclure l’offrande du Brésilien (2-1).

Furieux, Peter Bosz effectuait trois changements à la mi-temps, avec notamment la sortie de Mendes.

Sauf que l’électrochoc ne se produisait pas, ou du moins pas comme espéré. Et l’OL encaissait un troisième but à la 49e minute par Dango Ouattara (3-1).

Malgré les entrées de Moussa Dembélé, Bradley Barcola et Rayan Cherki, l’écart n’était pas résorbé par les Lyonnais.

Première défaite de la saison pour l’OL, qui soulève déjà de nombreuses questions sur tous les secteurs de jeu de l’équipe.

Dimanche soir, la formation olympienne clôturera la prochaine journée de championnat par un déplacement à Monaco.