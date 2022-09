Adrienne, bien plus qu’une simple librairie à Lyon !

Direction le 2e arrondissement de Lyon où Morgane Le Bris a ouvert Adrienne en novembre dernier, une librairie dont l’objectif est de chouchouter les lecteurs comme il se doit.

Elle est la première femme à avoir ouvert une librairie en France, plus exactement à Paris en 1915. C’est bien un hommage à Adrienne Monnier que voulait rendre Morgane Le Bris en créant Adrienne, une librairie généraliste indépendante située au 70 rue de la Charité entre Bellecour et Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon. La jeune femme de 32 ans a réalisé son rêve d’enfant. "J’ai retrouvé des cahiers quand j’avais 6 ou 7 ans où je disais que je voulais être libraire ou avoir plus tard ma propre librairie", raconte Morgane Le Bris qui a délaissé sa carrière de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)