Près de Lyon : elle grille un feu en trottinette et est violemment percutée par un automobiliste

Vendredi soir, à l’angle des boulevards Marcel-Sembat et Irène-Joliot-Curie, une adolescente circulant à trottinette sur la piste cyclable a grillé un feu rouge. Des panneaux M12 sont installés à ce carrefour et permettent aux cyclistes et consorts de le faire uniquement pour tourner avec prudence. Mais elle est allée tout droit, et a été violemment percutée par un automobiliste.

Selon les pompiers, la jeune femme âgée de 16 ans souffre d’un traumatisme crânien après avoir été projetée sur plusieurs mètres. Elle a été hospitalisée avec son pronostic vital engagé.

Les accidents entre trottinettes et véhicules ont tendance à se multiplier ces dernières semaines dans l’agglomération lyonnaise. Mais ils n’ont pas toujours les mêmes causes ou raisons. Un renforcement de la prévention autour de la cohabitation entre les différents modes est à prévoir.