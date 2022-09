OL-PSG : les stars parisiennes ont évidemment fait le voyage jusqu'à Lyon… en avion

Ce dimanche, pas question pour le PSG de changer ses habitudes pour quelques centaines de milliers de tweets. Les joueurs parisiens, qui clôtureront la 8e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium de l’OL, ont fait le voyage… en avion.

Et ils l’ont fait sans se cacher. Une vidéo promotionnelle mettant en avant le partenaire du PSG, Qatar Airways, a été mise en ligne dans la journée. On y voit Sergio Ramos, Kylian Mbappé et leurs partenaires prendre place dans un avion. L’atterrissage a eu lieu à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry où ils ont été récupérés par… le bus du club qui a fait le voyage à vide depuis Paris pour les transporter jusqu’à Décines.

A l'issue de la rencontre, les Parisiens feront la même chose dans le sens inverse.

"Vivement le clip de Paris à Lyon avec la SNCF pour attester que le PSG n'en a pas totalement rien à faire du réchauffement climatique...", a réagi Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités.

"Mettre en avant QatarAirways alors que les appels au boycott de la coupe du monde au Qatar se multiplient. Le PSG et ses joueurs ont tout compris et nous le font savoir ici avec tact et élégance !", a également écrit Jérémy Camus, vice-président de la Métropole en charge de l'Agriculture.

Pour rappel, Lyon-Paris en TGV, c'est un trajet de deux heures. Contre 45 minutes en avion.