Lyon : un rassemblement en soutien aux Iraniennes ce samedi

La jeune femme âgée de 22 ans a perdu la vie après avoir été arrêtée par la police des mœurs le 13 septembre dernier en Iran pour "tenue indécente". Depuis, une vague de colère déferle sur le pays, notamment via d’immenses manifestations très durement réprimées par le régime. Au moins 17 personnes ont été tuées lors de ces rassemblements selon un bilan d'un média d'État publié jeudi.

Pour montrer leur soutien avec les Iraniens, la diaspora de la région lyonnaise va manifester ce samedi. Un rassemblement prévu dès 15h, sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Des prises de paroles sont notamment au programme.

"Le port du voile islamique par les femmes a été imposé par la République islamique dès son avènement en 1979. Cependant l’application de cette obligation a été plus ou moins stricte selon l’air du temps. Depuis l’élection de l’ultra conservateur Raïssi à la présidence la police des mœurs a été considérablement renforcée et la répression est devenue encore plus sévère. Aussi, selon le chef de la police de Kermanchah, Ali Akbar Javidan, cité par l’agence iranienne HRANA le 13 août dernier, on ne compte pas moins de 26 checkpoints publics de la police des mœurs et 6 autres opérant sous couvertures diverses dans cette grande ville kurde. Le policier en chef annonce fièrement que depuis le début du printemps 1700 femmes ont été arrêtées par la police des mœurs pour "infraction au port obligatoire du voile". Les femmes kurdes, de tradition laïque et jouissant traditionnellement d’une plus grande liberté par rapport à leurs consoeurs de la plupart des société musulmanes, sont très rétives au port du voile. Elles sont très engagées dans les mouvements politiques, associatifs et sociaux du Kurdistan. Elles paient un prix fort pour la défense de leurs droits dans cette république liberticide", commentent les organisateurs lyonnais dans un communiqué.