Près de Lyon : une grève au Carrefour Ecully ce samedi

"Nous serons en grève sur l'ensemble de la journée pour revendiquer un salaire décent avec une augmentation supérieure au taux d'inflation, de meilleures conditions de travail dans les services qui se délabrent de plus en plus à cause des économies faites par la direction de l’établissement, et plus de personnel", préviennent les grévistes dans un communiqué de presse.

On ne sait pas encore ce que cela impliquera pour les clients de l'hypermarché écullois en ce premier jour d'un week-end pluvieux et donc propice aux emplettes.