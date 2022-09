Tassin-la-Demi-Lune : inauguration d’un nouveau skatepark ce samedi

La pratique du roller, du skateboard, du BMX et de la trottinette sera possible et la Mairie se targue d’avoir un "bowl complet, spécificité unique à l’échelle du territoire lyonnais".

Cette inauguration se fera en présence du Maire, Pascal Charmot, de l’adjoint délégué aux sports Serge Husson mais aussi de Aurélien Giraud, skateur professionnel et athlète olympique et de l’artiste de street art Birdy Kids, qui dévoilera une création artistique dans le nouveau bowl. Des sportifs professionnels réaliseront des démonstrations et des séances d’initiation pour le public.

Le programme de la cérémonie est chargé. Des ateliers de présentation et de réparation du matériel de glisse seront animés par Le Cri du Kangourou et Arkaic Concept. Un skate aux couleurs de la ville de Tassin-La-Demi-Lune, signé par Aurélien Giraud et réalisé par Arkaic Concept sera révélé. Un foodtruck et l’association Valdocco proposeront de la restauration sur place.

Pascal CHARMOT, maire de la ville, précise que "nous cherchons à encourager la pratique sportive pour tous les publics en menant une politique sportive conviviale, familiale et ouverte à tous".

Le programme :

10h30 : accueil du public au stade René DUBOT, 13 avenue Mathieu MISERY, 69160 Tassin la Demi-Lune (accès en bus : 72, 5 et 98)

11h00 : discours du Maire, Pascal CHARMOT après un mot d’introduction de Serge HUSSON, adjoint délégué aux sports et schéma directeur des équipements sportifs, et intervention du représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

11h30 : dévoilement du Skatepark en présence l’artiste de street art Birdy Kids et d’Aurélien GIRAUD

11h30-13h30 : démonstrations de glisse et animations sur le village des sports de glisse