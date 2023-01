Le Frip Club, club échangiste de vêtements à Lyon

C’est lors d’un long voyage, entrepris en 2018 avec son compagnon Bastien, qu’Amandine Savi a changé son regard et ses habitudes sur les vêtements. "On voyageait en sac à dos et souvent, comme beaucoup et faute de place, on laissait des vêtements dans les auberges de jeunesse où il était possible d’en prendre d’autres à la place. Moi, je préférais en acheter de nouveaux dans des boutiques vintage, mais l’idée a commencé à germer", se remémore la pétillante trentenaire. Au bout de six mois, le couple se rend au Canada et c’est à... (Lire la suite sur Lyon Femmes)