Lyon : les salariés du nettoyage de Perrache en colère

Selon l’intersyndicale CNT-SO, la CGT et Force Ouvrière, la Métropole "cherche à se débarrasser des salariés", dont plusieurs travaillent depuis de nombreuses années sur le site : "plus de 20 ans pour certains" déplorent les syndicats.

Toujours selon l’intersyndicale, les ex-grévistes sont visés : "un an après la grève des agents de services de la gare routière de Perrache, la Métropole de Lyon organise nos licenciements"

Harcèlement et humiliation

Pour rappel en 2021, l’intersyndicale pointait du doigt le harcèlement, l’humiliation, et la violence causés par "un agent de la Métropole du grand Lyon", qui avait par la suite été retiré du site. Mais un an plus tard, en juillet dernier, la Métropole de Lyon a remis le chantier du nettoyage du CELP sur le marché.

Selon l’intersyndicale, la Métropole de Lyon "manipule le droit au travail des personnes en difficulté pour mieux servir ses intérêts et se débarrasser d’une équipe, un peu trop revendicative à son goût".

Les agents envisagent "tous les moyens légaux à notre disposition pour faire valoir nos droits et obtenir des garanties quant à la continuité de nos contrats de travail et notre maintien sur le site".