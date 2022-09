Lyon : Le train "France 2023 Rugby Tour" fait étape ce week-end à la gare de Perrache

Et c’est au tour de la capitale des Gaules d’être visitée du 30 septembre au 2 octobre à la gare de Perrache.

À bord, le match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande sera à l’honneur, et une expérience immersive, en réalité virtuelle, plongera les visiteurs dans l’ambiance du 8 septembre 2023 du Stade de France. Les différentes équipes qualifiées seront mises à l’honneur, tout comme les projets à impact positif de France 2023 dont Rugby au Cœur ou encore Mêlée des Chœurs.

En fin de visite sera présenté le trophée Webb Ellis de champion du monde du rugby.

Au total, le "France 2023 Rugby Tour" est en train de visiter 51 villes, depuis le 21 juillet jusqu’au 12 novembre 2022.

En plus de ce train, le "Village Rugby" se tiendra à la plaine des jeux de Gerland de 10h à 18h ce week-end. Différentes activités autour du rugby sont au programme et des ambassadeurs et des joueurs seront présents.

