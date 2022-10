L'OL sur un fil à Lens

Les Lyonnais, qui restent sur trois défaites consécutives, se déplacent à Lens à 20h45 pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Face à des nordistes en feu depuis le début de la saison, les hommes de Peter Bosz vont devoir relever la tête pour ne pas sombrer dans la crise. "Nous sortons de trois défaites consécutives mais ce n’est pas la fin du monde. On a bien travaillé pour revenir fort. On avait fait un bon match contre le PSG, on a eu des opportunités. Il faut rester concentré. Il n’y a pas de pression car ce n’est pas favorable à l’équipe. On sait qu’on a des devoirs et des responsabilités", a assumé Tetê en conférence de presse d'avant-match.

Les Lyonnais qui ont profité de la trêve internationale pour continuer à travailler les points tactiques, comme l'a expliqué l'entraineur néerlandais : "On n’a pas eu toute l’équipe pendant deux semaines mais on a bien travaillé, les joueurs présents ont fait une opposition de 90 minutes contre la N2, c’était important pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. On a aussi travaillé sur des points tactiques avec les joueurs qui étaient là."

Le coach lyonnais, qui pourrait rapidement se retrouver sur la sellette en cas de contre-performance dimanche, s'attend en tout cas à un match de haut-niveau : "Ce sera très physique, avec beaucoup de courses. On a notre manière de jouer, contre une équipe qui joue très physique mais on va faire la différence avec notre façon de jouer. Je pense que ce sera un match différent de celui contre Paris. J’ai beaucoup de respect pour Lens, quand je vois comment ils jouent. C'une équipe très forte, avec beaucoup d’intensité. Ça promet un match de haut niveau".

Aux Lyonnais d'être à la hauteur pour enfin décrocher une première victoire à l'extérieur cette saison.

F.L.

🎙 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝘀𝘇 interrogé sur les différents systèmes de jeu de son équipe.



📱💻 Pour (re)voir la conférence de presse d'avant #RCLOL 👉 https://t.co/3y4Lt0Kl2s pic.twitter.com/myXnAZ7EsB — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2022