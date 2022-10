Show Room 2.0 au Docks Circus : l’expérience à ne pas rater !

Découvrez un spectacle novateur et décalé cassant les codes du cabaret. Show Room 2.0 est un subtile mélange d’audace, d’élégance et d’originalité. Ce concept artistique associe chant, danse et acrobatie au travers de mises en scènes atypiques, de décors contemporains, de vidéoprojections et de plus de 45 costumes. Les artistes viennent de différents univers allant d’Incroyable Talent aux grands cabarets internationaux.

Profitez également d’un moment gourmand autour d’un repas réalisé sur place.

Show Room 2.0 est un dîner-spectacle élégant et décalé au coeur de Lyon. Le but de ce show d’un genre nouveau est de dépoussiérer un concept parfois vieillissant grâce à des musiques modernes, un travail des accessoires et costumes très poussé (à la limite du défilé de mode), des décors et une mise en scène originale.

L’ajout d’une belle dose de technologie (lasers, vidéo-projection) permet d’amener beaucoup de nouveauté dans les différents tableaux. Mêlant chant, danse et acrobatie, le spectacle est né d’une volonté d’assouvir ses envies artistiques en étant libre, mais également de laisser la parole aux artistes et leur donner l’opportunité de briller sur scène dans un challenge perpétuel et une volonté de sans cesse se renouveler.

Réservations à faire ici.