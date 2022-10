L'ultime tournée de Shaka Ponk, premier concert pour la LDLC Arena de Décines

Avec une inauguration prévue à l'automne 2023, elle vient de trouver sa première affiche. Ce jeudi la venue du groupe Shaka Ponk et de sa Final Fucked Up Tour a été annoncée. Les artistes français, dont ce sera la dernière tournée de leur histoire, se produiront dans la salle de l'OL Vallée à Décines le 2 février 2024.

Une prévente des places est déjà ouverte en ligne.

Si la fin est proche pour le groupe Shaka Ponk, les fans auront tout de même le droit de profiter d'un dernier album d'ici la tournée.

"Notre programmation est officiellement lancée ! C’est une nouvelle étape qui nous rapproche un peu plus, on a hâte", a réagi LDLC Arena, qui a signé un contrat avec Live Nation pour obtenir davantage de dates et d'artistes d'ici deux ans.

🚨 Le groupe 𝗦𝗛𝗔𝗞𝗔 𝗣𝗢𝗡𝗞 vient d’annoncer sa venue à la LDLC Arena le 2 février 2024 !



Notre programmation est officiellement lancée ! C’est une nouvelle étape qui nous rapproche un peu plus, on a hâte 👏😊



🎟 Une prévente est déjà ouverte sur https://t.co/47lcHHXYK4 pic.twitter.com/TJPVfHsB8x — LDLC Arena (@LDLC_Arena) October 13, 2022