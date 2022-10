Métropole de Lyon : la colère lycéenne survivra-t-elle aux vacances ?

Car les vacances de la Toussaint ont débuté et que le mouvement de colère a pris fin après une semaine chaotique.

Au total, une trentaine d’interpellations ont été menées, 17 lycéens ont été placés en garde à vue et 12 ont été déférés devant le parquet de Lyon en vue de "réparation pénale, confiée aux services de la protection judiciaire de la jeunesse".

Ce mouvement que la préfecture du Rhône et le rectorat considèrent comme étant sans revendication a été marqué par des blocus d’établissements, mais aussi l’usage de mortiers d’artifice et de feux de poubelles. Des casseurs non scolarisés se sont ainsi greffés aux échauffourées avec les forces de l’ordre, provoquant d'importants dégâts, notamment liés aux incendies.

Les lycées Martinière-Monplaisir et Lumière (Lyon 8e), des Canuts (Vaulx-en-Velin), Condorcet (Saint-Priest) et Charlie-Chaplin (Décines) ont été les principaux concernés.

Sur les réseaux sociaux, certains mouvements dénoncent la volonté des services de l’Etat de cacher les revendications pas vraiment évidentes des lycéens en colère. Ils manifesteraient ainsi contre la réforme du baccalauréat et la sélection Parcoursup, ainsi que pour l’école gratuite et l’octroi de moyens supplémentaires à l’Education nationale.

Cette escalade de la violence, qui s’est peut-être muée en compétition entre les établissements, survivra-t-elle aux deux semaines de vacances scolaires ?

Des appels à la mobilisation lycéenne sont déjà lancés à Lyon pour le jeudi de la rentrée, le 10 novembre.

Journée explosive ce mercredi matin lors d'une nouvelle journée de blocus dans les lycées lyonnais. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté au lycée la Martiniere et au lycée Condorcet. Au moins 7 lycéens ont été interpellés.

À Saint-Priest, la police passe le bonjour à la jeunesse de notre pays.