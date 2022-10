Lyon : une association dentaire organise une distribution alimentaire pour financer un voyage au Cameroun

Cette association constituée de cinq étudiants en dentaire va faire une distribution alimentaire avec un menu pour huit euros. Elle veut ainsi financer un voyage de deux semaines au Cameroun au mois de juillet.

Un reportage sera également diffusé le 8 novembre et expliquera en détail les actions de l’association. L’équipe de 2021 réalisera également une passation avec les cinq nouveaux étudiants. Chaque année, l’équipe se renouvèle.

Le but premier de ce voyage sera de faire de la prévention auprès des Camerounais. "Ils ont des brosses à dents mais ne savent pas s’en servir" explique Charline David, présidente de "Sourires sans frontières". Au Cameroun, il n’y a qu’un dentiste pour 37 000 habitants et beaucoup d’entre eux ont ainsi des carries. Créée depuis quatre ans, cette association a déjà distribué 2940 dentifrices, 1637 brosses à dents ainsi qu’un fauteuil dentaire.

Sensibiliser "au moins 1000 enfants"

Pour financer ce voyage, l’association a quelques soutiens extérieurs dont la faculté dentaire et le bureau des étudiants en dentaire. Elle a aussi récupéré 1900 dentifrices supplémentaires ainsi qu’environ 500 euros de matériel chirurgical. D’autres soutiens s’avèrent plus surprenants comme Décathlon : "On leur a demandé des lampes frontales car le soir au Cameroun, il n’y a plus de lumière et opérer dans le noir c’est compliqué." En 2021, l’association a dû opérer jusqu’à 4h du matin, éclairée uniquement avec la lampe des téléphones.

Autre problématique, celle des insectes : "L’année dernière, pendant une chirurgie dentaire, une mouche est rentrée dans la bouche d’une patiente" raconte Charline en rigolant nerveusement. Elle espère pouvoir apporter des moustiquaires au Cameroun pour les aider au mieux.

Sur place, "Sourires sans frontières" est accompagnée par l’association locale ASCOVIME composée de médecins et de dentistes camerounais. Ensemble, ils parcourent la campagne pour sensibiliser le plus de monde possible. L’association lyonnaise a aussi prévu une grande sensibilisation dans les écoles. Si en 2021, 500 enfants ont pu être initiés aux cours dentaires, Charline David veut toucher cette année au moins 1000 enfants.

A.C.