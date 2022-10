OL-Lille : Laurent Blanc prévoit un "match compliqué" pour les Lyonnais

L’Olympique Lyonnais reçoit Lille ce dimanche dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. "On a conscience qu'il faut prendre les trois points, mais il faut être réaliste, on sait que Lille est une très bonne équipe du championnat et ce sera un match difficile" explique Laurent Blanc, l’entraîneur du club lors de la conférence de presse d’avant match.

Et effectivement Lille n’est pas l’adversaire le plus simple. Les Lillois restent sur 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Actuellement 6ème avec 22 points, les Dogues comptent bien sur ce match pour se rapprocher encore un peu plus du top 5.

De leur côté, les Lyonnais espèrent réussir le premier match à domicile de Laurent Blanc. Enchaîner deux victoires consécutivement serait une première depuis le 3 septembre. "On sait qu’une victoire ne veut rien dire, ça nous met en confiance, mais on sait qu’il faut commencer une série" a ajouté Castello Lukeba lors de la conférence de presse.

Trois semaines après sa prise de fonction, le champion du monde 1998 est revenu sur ses premiers jours dans la Capitale des Gaules. "Je suis assez sûr de moi sur ce que je souhaite réaliser ici, cela prend du temps, mais je pense que le groupe est réceptif à ça" a-t-il lâché devant les journalistes. Avant d’ajouter : "A Montpellier, on n’a pas accepté de ne pas prendre les trois points, malgré le suspens. On voit que l’équipe a progressé sur le plan de la confiance et de la mentalité".

Coup d’envoi de la rencontre au Groupama Stadium à 20h45.