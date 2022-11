Le carton historique 58-0 de l'ALF (Sainte-Foy-lès-Lyon) en futsal !

Problème pour les Isérois qui ne jouent que depuis l'été dernier en Départementale 2 : ils sont tombés face à l'Amateur Lyon Fidésien (ALF).

Et les Lyonnais, actuels leaders de R1, n'ont pas fait dans la demi-mesure puisqu'ils ont écrasé leurs adversaires sur le score de 58-0 ! Quand on sait qu'une rencontre de futsal dure 40 minutes réparties en deux périodes de 20 minutes, ça fait un but en moyenne toutes les 42 secondes !

Petit lot de consolation pour Grand-Lemps qui a pris le bouillon devant son public : le site de la Ligue d'Isère de futsal n'est pas paramétré pour enregistrer des scores supérieurs à 50 buts.

Beau joueur, l'ALF, qui évolue à Sainte-Foy-lès-Lyon, a évoqué "un match très sérieux et avec toujours autant d'altruisme".