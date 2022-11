Congrès du PS : la candidate Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, dégaine plus de 1000 soutiens

Un poste dont rêve depuis longtemps Hélène Geoffroy. La maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon est donc candidate. Largement défaite en 2021 par Olivier Faure à Villeurbanne, elle remettra ça début 2023.

Dans le Journal du Dimanche, elle dévoile que sa contribution générale déposée en vue du Congrès a été signée par plus de 1000 élus et militants socialistes.

Parmi eux, on retrouve Jean-Christophe Cambadélis, Patrick Mennucci ou Marie-Arlette Carlotti. Mais aussi des noms plus locaux comme le sénateur du Rhône Gilbert-Luc Devinaz, la maire de Feyzin Murielle Laurent, l’adjointe au maire de Lyon Sandrine Runel ou l’ancien maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret.

Partisante d’une sortie du PS de la NUPES, Hélène Geoffroy revendique "une gauche des solutions, déterminée à gouverner aux antipodes de la gauche de l’incantation. Substituons au cartel électoral, un Front de classe qu’avait porté en son temps François Mitterrand donnant les moyens à la gauche de représenter l’ensemble des Français, au-delà des seules catégories favorisées des centres urbains".

Sa candidature à la tête du Parti socialiste s’articule autour de quatre pôles : "Faire France commune", "affronter l’urgence sociale et écologique", "réaffirmer notre attachement à une Europe encore plus au service des peuples et des territoires face à la mondialisation" et "la gauche et les socialistes dans tous leurs états".