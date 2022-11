Pourquoi l'OL est-il allé à Marseille en avion ce dimanche ?

Mais c'est mal mesurer l'intérêt du public pour la nécessaire transition écologique.

L'Olympique Lyonnais a donc du se justifier sur son choix d'aller à Marseille en avion ce dimanche pour disputer la 14e journée de Ligue 1. Car les alternatives pour réaliser le trajet Lyon-Marseille sont nombreuses et peu chronophages : 3h en voiture et 2h en train. D'ailleurs, l'équipe avait voyagé en bus jusqu'à Montpellier le 22 octobre dernier. Mais là, c'est la fin des vacances de la Toussaint.

Dans le Progrès, le directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot, a donc expliqué pourquoi l'avion avait été préféré ce dimanche : "On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher mais plus compliqué. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train".

Vincent Ponsot a aussi indiqué que les autorités auraient fait la moue si la solution train avait été privilégiée : "Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l'OL arrive en gare Saint-Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local".

On apprend par ailleurs que l'OL n'a toujours pas entamé de négociations avec la SNCF pour organiser les trajets des coéquipiers d'Alexandre Lacazette à destination de Paris et Lille

Présent en tribunes du Vélodrome ce dimanche, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet en profitera-t-il pour faire la morale à Jean-Michel Aulas ?