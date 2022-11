Lyon : fêtez Noël avec un calendrier de l’Avent au saucisson !

La boucherie Maison Moraud dans le 7e arrondissement et l’épicerie Le Petit Bonnard dans le 6e arrondissement proposent un calendrier de l’Avent au saucisson.

Dans les 24 cases du calendrier, six saveurs sont présentes : nature, noix, parmesan, poivre, chorizo et mix provençal. Au total, 36 mini-saucissons sont répartis dans les différentes cases.

Ces calendriers sont disponibles à partir de 26 euros chez la Maison Moraud et 35 euros chez Le Petit Bonnard. Ils peuvent être récupérés sur place ou livrés au domicile des amateurs de saucisson.

Ce n’est pas une première puisque l’opération avait déjà été lancée en 2020 et avait connu un certain succès.

Cette charcuterie doit être conservée au réfrigérateur à une température comprise entre 0 et 4 degrés ou au congélateur pour une plus longue conservation.