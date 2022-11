Hélène Geoffroy : "Il est temps que le Parti socialiste se remette au travail"

Candidate au prochain Congrès du PS, Hélène Geoffroy est la "cheffe de file d'un courant qui pèse 30% depuis le Congrès de Villeurbanne", à savoir Debout les socialistes.

"Je ne partirai pas du PS, même si on nous a proposé de nous en aller", poursuit la maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon. "Nous estimons qu'il est temps que le Parti socialiste se remette au travail, car nous avons besoin d'une gauche en capacité de gouverner", indique Hélène Geoffroy.

Depuis plus d'un an, l'ancienne secrétaire d'Etat estime que "le chemin et la stratégie proposés par Olivier Faure nous amène dans une impasse". Et elle réclame le départ du PS de la NUPES.

"Quand je suis dans l'action et la capacité de gouverner et pas dans la protestation, tout se passe bien (avec LFI ndlr)", précise-t-elle concernant sa présence dans l'alliance de gauche qui forme l'exécutif à la Métropole autour de Bruno Bernard.

🗣️ La maire de @vaulxenvelin69 @HeleneGeoffroy est l'invitée de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce jeudi : avenir du @partisocialiste, sa candidature au Congrès en 2023 et l'union de la gauche à @grandlyon au programme https://t.co/LcGQ7ewDuz — Lyon Mag (@lyonmag) November 10, 2022

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Debout les socialistes

02:06 Anne Hidalgo et Carole Delga

03:29 François Rebsamen

04:35 Maires face à la crise

05:54 Travailler avec LFI à la Métropole de Lyon

07:38 Economie

09:43 Egalité des territoires