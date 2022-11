Rachat de l'OL : John Textor passera devant la DNCG le 16 novembre

Le dossier de John Textor avancerait bien, mais l'homme d'affaires américain a déjà eu besoin de repousser à deux reprises la date de dépôt du dossier pour acquérir l'OL.

Selon l'Equipe, John Textor passera devant la DNCG le 16 novembre, veille du rachat espéré. Et des sources internes indiquent que le gendarme du football français devrait valider l'offre portée par l'Américain.

Visiblement fatigué et agacé par ces longues semaines passées à chercher, trouver et justifier des financements et des appuis pour consolider son offre, John Textor doit aussi obtenir rapidement l'autorisation de la Ligue anglaise de détenir un autre club en Europe. Car pour rappel, il est déjà actionnaire majoritaire de Crystal Palace.

A noter enfin que le directeur sportif de la formation londonienne a été invité au Groupama Stadium ce vendredi pour assister à OL-Nice. Signe d'une future collaboration entre Lyon et Crystal Palace ?