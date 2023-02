Carolina Gomez, artiste au cirque Medrano : "Le rôle de la femme au sein du cirque a beaucoup évolué"

Cette Chilienne de 37 ans alterne entre son numéro d'équilibriste, juchée sur une balle, et un numéro de cerceaux. "Je suis née dans un cirque. A 7 ans déjà, j'étais sur une piste et je voyais ça comme un jeu. J'ai commencé à intégrer les spectacles vers 15 ans, puis j'ai fait une pause pour faire des études et découvrir la vraie vie. J'ai été infirmière pendant plus de 10 ans. Le cirque me manquait, je cumulais ça avec mon travail à l'hôpital puis je me suis dit que je devais me consacrer au cirque. J'ai compris que ça ne pouvait pas durer éternellement et que je devais faire ma passion".

Si au Chili le cirque est devenu plus sédentaire, Carolina Gomez a retrouvé une vie d'itinérance en... (Lire la suite sur Lyon Femmes)