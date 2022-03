Lyon : avec ses tigres en hologramme, l'éco-cirque des Bouglione veut rester dans la tradition

Sur la piste du quai Perrache, le chien de la famille Bouglione est le seul animal autorisé. "Et il se comporte comme un chef", s'amuse André-Joseph Bouglione. Les tigres et les éléphants, eux, ont pris une retraite bien méritée, tout en restant encore au centre du spectacle, sous forme d'hologramme.

"On voulait rendre hommage aux animaux pour notre premier spectacle sans animaux", explique le patriarche. "Parce que la genèse de l'éco-cirque, c'est les animaux. On est d'anciens dompteurs, et un jour, ça nous a sauté aux yeux que notre activité était obsolète et qu'on devait évoluer".

"Les animaux étaient une activité de fonds pour nous. On travaillait avec, on vivait avec et on était en fusion avec eux. On a voulu arrêter ce qu'on faisait depuis toujours mais on ne voulait pas d'un arrêt trop brutal. On voulait rendre hommage à ces animaux qui ont fait la gloire de ma famille depuis sept générations", poursuit André-Joseph Bouglione.

Pour que cela soit possible, l'idée des hologrammes a fait son chemin. Un écran LED de 120m² a été installé pour diffuser des décors en fond. Un écran en tulle transparent vient ensuite projeter des personnages détourés "pour un effet d'optique et de perspective vraiment saisissant".

Cet écran a conduit à la "remise en cause de toute la scénographie du cirque pour s'adapter à la diffusion de ces images". Malgré cette technologie de pointe, l'essence même du cirque n'a pas été oubliée. Les clowns, les acrobates, tous les artistes sont bien présents. Ce nouvel aménagement, avec une scène surélevée permet "à chaque personne du public de ressentir que le spectacle est fait pour lui" : "On a cassé la distance, le public est collé à la piste, et la proximité avec les artistes est très forte", confie André-Joseph Bouglione.

A en croire le patron de l'éco-cirque, le retour des spectateurs est "formidable" : "on oublie l'absence des animaux pendant plus de 2h20".

En plus de cette volonté de donner un coup de jeune à leurs numéros, les Bouglione ont tenu à aller jusqu'au bout de leur démarche éco-responsable. "On n'a plus de camions et on voyage avec des containers que l'on peut transporter par train, par bateau ou par la route quand on n'a pas d'autres choix. Ce virage était nécessaire en termes de fonctionnement pour émettre moins de CO2".

C'est donc une troupe réduite de 48 personnes qui voyage à travers la France. Les Bouglione resteront à Lyon jusqu'au 27 avril. La première représentation aura lieu ce samedi après-midi. Avec l'objectif de "réussir à concilier toutes les générations de public". "Un bonheur renouvelé à chaque spectacle" pour André-Joseph Bouglione.

F.L.

Renseignements et réservation sur le site ecocirque.fr