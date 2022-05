Installation sauvage d'un cirque à Villeurbanne : le maire interdit l'accueil du public

Le maire de la 20e ville de France avait alors expressément demandé aux gérants du cirque Crone de quitter les lieux sans délais, d'autant plus qu'il a accusé la structure de maltraitance de ses animaux de spectacles.

Cependant, les forains sont toujours présents ce jeudi et ils ont même commencé à commercialiser des places pour les 13, 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mai. C'est pourquoi, en sa qualité de premier Magistrat, Cédric Van Styvendael a pris un arrêté pour interdire au cirque d'ouvrir et d'accueillir du public, "la compagnie s'étant installée sans droit ni titre et par voie de fait sur un terrain privé".

Le maire joue sur le fait qu'il ne peut pas garantir la sécurité des spectateurs pour pouvoir prendre son arrêté en toute légalité. De plus, la Serl propriétaire du site a porté plainte contre le cirque Crone.

Il est donc conseillé aux Villeurbannais de ne pas se rendre aux représentations puisque tout accès sera refusé.