L'ancien joueur de l'OL John Carew condamné à de la prison ferme

Et elle est lourde. John Carew, ancien footballeur norvégien passé par l'OL entre 2005 et 2007, a écopé de 14 mois de prison ferme ce mercredi, ainsi que d'une amende de 52 000 euros. Le tribunal d'Oslo l'a déclaré coupable de fraude fiscale aggravée, car il avait omis de déclarer la bagatelle d'1,2 million d'euros de revenus entre 2014 et 2019, ainsi que sa fortune personnelle de 29 millions d'euros.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, John Carew avait expliqué avoir "cru aveuglément" son ex-agent Per A. Flod qui l’aurait "contrôlé comme une marionnette" en le conseillant sur ses déclarations fiscales. Il a toutefois plaidé coupable.

Le procureur a estimé que le Norvégien reconverti en acteur a eu "à maintes reprises des opportunités pour corriger les informations données au "fisc" de son pays. Et qu'il ne l'a pas fait.