Lyon : la Métropole verse plus de 100 000 euros à la Ligue contre le cancer grâce à la collecte du verre

La Métropole de Lyon s’était engagée à verser 3.05 euros à la Ligue par tonne de verre collectée et recyclée. Et en 2021, ce sont plus de 35 457 tonnes de verre qui ont été récupérées. Une hausse de 7200 € par rapport à l’année dernière. Et cette collecte est en hausse depuis plus de 12 ans puisqu’elle était de 24 000 tonnes en 2010 contre plus de 35 000 aujourd’hui, soit une hausse de plus de 30%.

C’est la deuxième année consécutive que le montant du chèque dépasse la barre des 100 000 €.