Dans la région : le Breaking Bad du pauvre cachait la drogue dans son camping-car

Prendre des berlines surpuissantes pour réaliser un go-fast entre l’Espagne et la Suisse ? Surfait !

L’Espagnol arrêté mardi dernier au péage de Reventin-Vaugris en Isère avait choisi de faire le trajet dans un camping-car loué pour l’occasion.

On ne sait pas pourquoi les douaniers ont choisi de contrôler le véhicule - peut-être parce que les campings-cars présents en France sont rarement immatriculés en Espagne -, mais c’était la fin du voyage pour son conducteur.

Avec l’aide d’un chien, la cache a été découverte, et avec elle son contenu : plus de 37,5 kilos d’herbe de cannabis.

Selon le Progrès, le quadragénaire n’en était pas à son coup d’essai. L’exploitation de son téléphone portable et de ses six cartes bancaires a permis de découvrir qu’il avait déjà effectué six voyages entre l’Espagne et la Suisse depuis cet été. Et qu’en février, il s’était rendu au Maroc, potentiellement pour s’approvisionner.

Jugé vendredi à Vienne, le Breaking Bad du pauvre a reconnu les faits et a expliqué avoir accepté le job pour régler ses problèmes financiers. Ce dernier convoyage avorté pour lequel il allait toucher 5000 euros devait servir à financer ses achats de Noël. Il a toutefois refusé de donner les noms des commanditaires.

La justice iséroise l’a condamné à 1 an de prison ferme, assorti d’un mandat de dépôt. Il a également écopé d’une amende douanière de 60 000 euros et d’une interdiction de paraître sur le territoire français pendant 10 ans.