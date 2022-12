Championnat du monde de pâté-croûte : le candidat lyonnais veut ramener la coupe à la maison

Le lyonnais Jérémie Crauser y participe et espère bien l’emporter.

Créé en 2009, ce concours est cette année présidé par Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde en 2016. Pour sa 3ème participation, Jérémie Crauser s’y rend avec un objectif bien précis : terminer sur la plus haute marche du podium. Après une demi-finale en 2018, et une 4ème place l’année dernière, le Lyonnais veut la première place et rien d’autre.

Cette année, les candidats devront réaliser un pâté-croûte viande mais la recette est personnelle et libre. Seule la truffe est proscrite pour une question d’équité entre les candidats. Il s’entraîne depuis "plus de 6 mois" pour réaliser la recette parfaite. Mais au-delà de ça, travaillant dans une charcuterie lyonnaise qui propose du pâté-croûte en quantité, cela lui permet de continuellement pratiquer son art. Plus de 1000 pâtés-croûtes sont fabriqués chaque année dans l’établissement dans lequel il travaille au 42 rue Franklin dans le 2ème arrondissement

Pour un bon résultat final, il faut "une bonne pâte, bien croustillante, fine, une bonne gelée, une farce bien moelleuse, goûteuse et puis une belle tranche, une belle coupe" confie celui qui est charcutier depuis une dizaine d’années. S’il pense pouvoir l’emporter, le résultat dépendra beaucoup de l’appréciation du jury. Pour lui, ce championnat représente "un engagement, beaucoup de travail et une longue préparation".

Avec sa barbe rousse et son air assuré, il l’affirme : "j’y vais pour gagner". Alors que c’est un Japonais qui a gagné la précédente édition, Jérémie Crauser veut ramener le titre en France, mais plus particulièrement à Lyon.

Lui qui aime le pâté-croûte et les concours, ce championnat était fait pour lui. Alors s’il gagne, il l’assure, "je vais encadrer fièrement mon titre".