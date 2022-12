Michel Le Faou : "La qualité de vie, ce n'est pas uniquement un arbre devant sa fenêtre"

Ancien adjoint de la Ville de Lyon et vice-président de la Métropole à l'Urbanisme, Michel Le Faou a un regard critique sur la direction prise par les écologistes. Selon lui, il faut notamment anticiper la croissance annuelle de 12 000 habitants supplémentaires sur notre territoire : "Sur 10 ans, ça fait 120 000 habitants, soit les 3/4 de Villeurbanne".

"La qualité de vie au quotidien, ce ne sont pas uniquement les espaces verts. Ce sont les commerces, un réseau de transport efficace, des espaces publics bien organisés. Ce n'est pas juste la présence d'un arbre devant sa fenêtre", poursuit celui qui siège désormais dans l'opposition.

Michel Le Faou est également critique vis-à-vis de l'encadrement des loyers. "Au regard de l'expérience menée et des premiers résultats, on peut se demander s'il était raisonnable de faire tout ça pour ça. Il y a très peu de sanctions et de dossiers déposés. Ca montre que très peu de gens contestent leur loyer".

00:00 Nouvelle Rive

01:00 Croissance urbaine

03:16 Crise du logement

05:08 Encadrement des loyers

06:23 Ancien collège Maurice-Scève

08:37 Taxe majorée