OL Féminin : les Fenottes veulent continuer sur leur lancée face à Dijon

Fortes de leur succès face à Zurich en Ligue des Champions féminine et contre le Paris FC en championnat la semaine dernière, les joueuses de Sonia Bompastor visent la victoire et rien d’autre dans le cadre de la 10ème journée de D1 Arkema.

Avec 20 buts marqués pour 6 encaissés, l’OL Féminin reste la deuxième meilleure attaque et la co-meilleure défense de la D1 Arkema, à égalité avec le PSG. Seul Guingamp, pourtant dernier du championnat, avait réussi à glaner son (unique) point de la saison, lors du 0-0 de la 7ème journée.

Les coéquipières de Wendie Renard vont devoir assurer les 3 points si elles veulent rester en tête. Le PSG reste derrière à deux petits points des Fenottes. Une défaite contre Dijon et une victoire du PSG contre le Paris FC et la première place s’envolerait pour les Lyonnaises.

"On doit continuer de travailler et on doit rester sérieux jusqu’à la trêve" a ajouté Wendie Renard après le match contre le Paris FC. "On ne fera pas complètement tourner contre Dijon mais ça permettra d'impliquer d'autres joueuses" a prévenu Sonia Bompastor. Un onze remanié donc, mais les trois points restent toujours dans le viseur de l’OL féminin.

Coup d’envoi de la rencontre à 14h30 ce samedi.