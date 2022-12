Vente de l'OL : Jean-Michel Aulas fixe un ultimatum à dimanche

D'où le communiqué de presse de ce vendredi après-midi qu'OL Groupe publie pour faire un point sur "l'état des discussions avec Eagle Football".

Le ton des Lyonnais vis-à-vis de l'homme d'affaires américain John Textor est résolument offensif. OL Groupe rappelle ainsi que le contrat d'acquisition signé entre les parties "est ferme et inconditionnel" et "ne comprend pas de conditions relatives au financement ou d'accords de tiers". On comprend donc que cette histoire de document de la Premier League qui traîne depuis deux semaines alors que le championnat anglais est à l'arrêt irrite au plus haut point JMA.

Le communiqué révèle également le message de John Textor envoyé ce vendredi et qui revient sur l'approbation manquante du championnat anglais, puisqu'il détient aussi le club de Crystal Palace : "Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tout prochains jours".

Jean-Michel Aulas a décidé de prendre son interlocuteur au mot. Et conclut son communiqué par cette information : OL Groupe et les actionnaires vendeurs "décideront dimanche soir de la suite à donner à l'opération au regard des avancées réalisées d'ici là".

Concrètement, un ultimatum, un coup de pression. Mais JMA, pressé par la forte volonté de Pathé et IDG Capital de vendre, peut-il vraiment se permettre de laisser filer John Textor et mettre un terme à l'opération censée se finaliser avec le rachat de plus de 39 millions d'actions et de près de 790 000 OSRANES ?