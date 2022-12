Abandon volontaire d'armes : 2395 dépôts effectués dans le Rhône

En huit jours, 2395 armes ont été volontairement abandonnées par des particuliers. Dans le détail des armes collectées à l'Hôtel de Police de Montluc à Lyon et à la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône, on retrouvait 1477 armes longues, 842 armes de poing, 99 133 munitions et seulement 396 armes déclarées.

Au niveau national, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un "succès" même si le bilan est provisoire car l'opération se poursuit à Paris et dans trois départements franciliens jusqu'à mardi. Plus de 140 000 armes à feu ont été collectées à travers le pays, ainsi que 4 millions de munitions et projectiles.

Beauvau entendait ainsi "prévenir les violences intrafamiliales, les accidents domestiques et les vols d'armes".

Y-aura-t-il un épisode 2 ? Une nouvelle opération sera organisée fin 2023. Et Gérald Darmanin veut "engager une réforme de la procédure d'abandon d'armes à l'Etat visant à la simplifier. Une expérimentation sera initiée en ce sens dès le premier trimestre 2023 dans cinq départements".