Rhône : l’Etat propose une opération d’abandon simplifié d’armes dans le département

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer propose aux citoyens, du 25 novembre et jusqu’au 2 décembre, de se dessaisir de ses armes ou de les conserver de manière légale. L’Etat estime qu’il y aurait 2 millions de personnes qui détiendraient illégalement des armes de chasse ou des Première et Seconde Guerres mondiales.

Deux sites seront ouverts dans le département du Rhône. Le premier à l’Hôtel de Police Lyon-Montluc et le second à la caserne de Villefranche-sur-Saône. Des agents de la préfecture seront présents pour enregistrer les armes que les propriétaires voudraient garder légalement.

La Préfecture précise que les particuliers pourront abandonner tout types d’armes à feu, de poing, blanches et des munitions inférieures à 20 millimètres. Les engins de guerre, obus, grenades, explosifs, poudre, artifices et munitions de calibre égale ou supérieur à 20 millimètres ne seront pas acceptés.

Pour déclarer son arme, il n'est pas nécessaire de venir avec. Il est conseillé de venir avec une photographie de bonne qualité pour pouvoir visualiser la marque, le modèle, le fabricant, le calibre ainsi que son numéro de série de l’arme. En revanche, les citoyens doivent cependant venir avec s'ils veulent s'en dessaisir auprès de l'Etat.