Lyon : la préfecture recevra le Collectif Solidarité entre femmes à la rue ce vendredi

Ce dernier va être reçu par les services de l’État ce vendredi, un pas en avant qui ne convainc pas totalement.

De ce fait, un rassemblement est organisé ce vendredi à 17h devant la préfecture, après les deux expulsions, l’une au gymnase Chanfray dans le 2ème arrondissement de Lyon, la deuxième au gymnase Dargent dans le 3ème arrondissement. Pour rappel, plusieurs femmes et enfants y avaient trouvé refuge avant d’être expulsés par les forces de l’ordre sollicitées par la Ville de Lyon.

Depuis, le collectif continue la lutte pour avoir des solutions pérennes. "Au lieu de vraies politiques sociales sur le long terme, on nous propose des nuits d’hôtels alors que c’est cher, inadapté et temporaire", dénonce le communiqué.

"La Préfecture a refusé de nous recevoir avec la mairie de Lyon et la Métropole comme nous l’avions demandé. Nous sommes reçues ce vendredi sans les autres acteurs du logement, et connaissant la politique gouvernementale en matière d’hébergement et de politiques sociales, nous ne sommes pas optimistes quant à l’issue de cette réunion", insiste le collectif qui a pu rencontrer à deux reprises la Ville de Lyon depuis les événements de mai dernier, sans la présence de la Préfecture et de la Métropole.

Un contexte politique inquiétant pour ses femmes

Entre l’approche de l’été et les élections législatives, le collectif s’inquiète du devenir des femmes et enfants à la rue. "Si ce dimanche le RN passe, ce sont des centaines de personnes qui seront en danger, exposées à la brutalité de politiques discriminatoires mais aussi à la violence de la rue qui va s’exercer, légitimée par une campagne électorale ignominieuse… ", interpelle le collectif dans un communiqué.

Le soutien n’est pas affirmé mais sous-entendu envers le Nouveau Front Populaire en partie car il s’est engagé à réquisitionner et créer des places d’hébergement d’urgence et des logements sociaux. Les candidats aux législatives du Rhône sont par ailleurs invités à se joindre au rassemblement pour prendre la parole.

"Une mise à l’abri immédiate s’impose", interpelle le collectif qui demande entre autres, l’accès à certains des 18 0000 logements vacants de l’agglomération.