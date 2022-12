Lyon : retour de l'exposition "Santonnier un métier d'art" à l'Hôtel de Région

Jusqu'au 8 janvier, la collectivité va remettre le travail des santonniers en avant.

L'exposition "invite les visiteurs à parcourir plusieurs scènes de vie, minutieusement disposées dans de grands décors évoquant les paysages traditionnels de tous les départements de notre région. Plus d’un millier de santons ont été nécessaires à la construction de cette exposition, qui met en valeur nos petits villages typiques, les métiers d’autrefois, les paysages de nos territoires et nos traditions agricoles".

Les mauvaises langues diront que l'exposition n'avait vu le jour que pour permettre à Laurent Wauquiez d'installer une crèche dans le hall de la Région.

L'évènement est gratuit et accessible de 14h à 18h sauf les 15, 16 et 25 décembre et le 1er janvier.