Lyon : les voies rapides de l’agglomération bientôt plongées dans le noir ! 

L’éclairage des voies de circulation n’y échappe pas, une mesure doit être votée ce lundi par les 150 conseillers métropolitains. Les écologistes souhaitent en effet réduire drastiquement l’éclairage de la large majorité des voies rapides dans l’agglomération de Lyon. Au total, d’après Le Progrès, 200 équipements seront conservés sur les 2400 en place actuellement. Il s’agira de maintenir l’éclairage de certains points stratégiques comme les zones piétonnes ou les pistes cyclables.

Un choix radical pour éviter de payer une fortune à remplacer toutes les ampoules à sodium, et qui ne seront plus produites en 2025, estimé à 12 millions d’euros. La collectivité préfère signer un chèque de 4,5 millions d’euros pour plusieurs opérations, et notamment la dépose des mâts qui menacent de tomber sur le boulevard Laurent-Bonnevay. Une cinquantaine de structures seraient en péril d’après un audit consulté par nos confrères.