Sylvain Godinot : "Faire en sorte que les acteurs privés s'approprient le plan Lumière à Lyon"

La Ville de Lyon a récemment adopté à l'unanimité le 3e plan Lumière. "On a gardé deux des trois grandes orientations. Le premier c'est chercher à ce que la ville soit toujours plus belle. Il y a un très fort attachement au paysage nocturne. Le deuxième axe, c'est le travail sur la sobriété et la pollution lumineuse", indique Sylvain Godinot.

"Entre 2000 et 2020, on a divisé la consommation d'électricité par deux. L'idée c'est de nous inscrire dans cette continuité", poursuit l'adjoint au maire de Lyon qui vise dont une division par 4 de la consommation d'ici 2050.

La nouveauté du plan Lumière, c'est son troisième axe : la citoyenneté. Sylvain Godinot veut "embarquer les acteurs du privé car la moitié de la pollution lumineuse la nuit est privée. Il faut qu'on fasse en sorte qu'ils s'approprient le plan Lumière pour qu'ils s'inscrivent dedans, et pas qu'on ait des touches de lumière dissonantes la nuit dans le paysage nocturne".

L'élu écologiste revient aussi sur les raisons qui l'ont poussé à abandonner le dispositif d'extinction totale de l'éclairage public la nuit. Selon lui, "le dispositif n'est pas lisible pour les habitants. Sur les quais du Rhône, sur un kilomètre, vous passiez en jour/nuit, jour/nuit, jour/nuit cinq fois".

00:00 Paysage nocturne

01:00 Sobriété

02:10 Objectifs du plan Lumière

03:35 Pas de sanctions ?

05:09 Ambitions

06:15 Extinction totale l'hiver

08:50 Neutralité carbone en 2030

13:00 Pacte de la transition