Chauffage, éclairage : la Ville de Lyon reconduit son plan de sobriété cet hiver

La faute à la crise de l'énergie qui faisait doubler, tripler voire plus les factures d'électricité et de gaz des mairies. Et qui laissait aussi planer la crainte de délestages avec des coupures totales par endroits.

A Lyon, un plan de sobriété avait été instauré, avec notamment une baisse des températures du chauffage dans les locaux municipaux. Les écologistes l'ont jugé tellement efficace qu'il sera reconduit pour l'hiver 2023.

C'est ce qu'annonce la Ville de Lyon ce mercredi dans un communiqué. Le chauffage vient de redémarrer dans les 748 équipements de la collectivité. Mais cette dernière a décidé de maintenir les températures à 18°C, sauf dans les écoles, crèches, bibliothèques et locaux administratifs (19°C) et les gymnases (14 à 16°C).

"Le plan de sobriété mis en place fin 2022 a montré son efficacité en réduisant nos consommations d’énergie de plus de 10% en un an, et devrait nous faire éviter près de 5 millions d’euros de dépenses supplémentaires en 2023. Nous le pérennisons, avec quelques ajustements réalisés dans un dialogue constructif avec les usagers", commente ainsi Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon chargé de la Transition écologique et du Patrimoine.

Outre le chauffage dans les bâtiments, la Ville de Lyon gardera une amplitude restreinte pour les illuminations de Noël. Comme l'hiver dernier, elles s'éteindront dès 23h au lieu de minuit et se termineront avec une semaine d'avance sur le planning habituel, soit le 8 janvier 2023. Ce qui devrait, comme il y a un an, de faire 25% d'économies.

Grâce à ce fameux "dialogue constructif avec les usagers", la Ville de Lyon consent à chauffer davantage l'eau des piscines municipales. Elle était à 25°C l'hiver dernier, elle sera à...26°C ces prochains mois.

Enfin, comme annoncé au préalable, l'interruption de l'éclairage public entre 2h et 4h30 du matin quatre nuits par semaine ne sera pas reconduite à Lyon, compte-tenu de sa complexité et des problèmes qu'elle engendre avec les communes voisines.