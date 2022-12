Réduction de l’éclairage des voies rapides de l’agglomération de Lyon : où y aura-t-il encore de la lumière ?

Les voies rapides de l’agglomération lyonnaise seront bientôt progressivement plongées dans le noir. Plus précisément à partir du mois d’août 2023 et jusqu’en septembre 2025.

Un plan de réduction de l’éclairage des voies rapides a été voté ce lundi après-midi lors du conseil de la Métropole de Lyon avec l’objectif de diviser par dix la consommation d’énergie de l’éclairage de la M6, de la M7, du boulevard Laurent Bonnevay, du Boulevard Urbain Sud ou encore le contournement Sud de Meyzieu.

Sur les 1700 mâts d’éclairage le long des voies rapides, 200 seront conservés, rénovés et passeront à la technologie LED. Ces derniers sont situés aux bretelles de sortie ou éclairent les zones urbaines comme celles de Croix-Luizet, du pôle Laurent Bonnevay ou vers l’Astroballe. Les autres mâts seront démontés.

"Il s’agit d’un investissement de 4,5 millions d’euros qui permettra de réduire de 90% les coûts d’exploitation et diviser par deux les coûts de maintenance annules. Cet investissement sera rentabilisé en seulement 6 ans et fait partie de la politique énergétique de la Métropole qui vise à baisser la consommation électrique", précise la collectivité dans un communiqué.

Les voiries concernées par ce plan :

M6 du Nord au Sud :

-Les zones éclairées par des réseaux autres que ceux gérés par la Métropole (communes, BPNL) restent éclairées

-Dépose des candélabres qui ne fonctionnent pas déjà aujourd’hui (viaduc des deux Amants…)

M7 du Nord au Sud :

-Les zones éclairées par des réseaux autres que ceux gérés par la Métropole (communes) restent éclairées

-Dépose des mâts béton sur le terre-plein central qui ne fonctionnent pas déjà aujourd’hui

RD301 d’Ouest en Est :

-Seul est conservé l’éclairage du giratoire du RD 301 avec le RD 312 et une partie du RD 312

RD 302 d’Ouest en Est :

-L’éclairage des 2 giratoires strictement sont conservés. Les quelques mats à l’amont et aval de ces giratoires seront déposés.

RD383 du Nord au Sud :

-Les échangeurs de Montchat et Vinatier resteront éclairés par un réseau Métropolitain.

-Les échangeurs Parilly / Route de Vienne resteront éclairés par des réseaux qui sont gérés par les communes, tout comme la contre-allée et collectrice entre la route de Vienne et l’échangeur États-Unis et Parilly.

-Tout au Sud une partie du quai Louis Aulagne dans la commune de Saint-Fons restera éclairée par un réseau métropolitain des voies rapides.