Il va faire tout noir ! Cette nuit, l'extinction totale de l'éclairage public démarre à Lyon

La faute à l'extinction de l'éclairage public décidée par la mairie écologiste. Cette dernière compte faire des économies face à la crise énergétique de cet hiver.

Depuis le 3 novembre, un arrêté est donc entré en vigueur pour éteindre les lampadaires les dimanches, lundis, mardis et mercredis soirs. Et les laisser allumés les jeudis, vendredis et samedis, nuits les plus prisées par les fêtards.

Pour l’instant, seuls les quartiers de Bellecour, de la Croix-Rousse, une partie du Vieux-Lyon, de la Presqu’île et des 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements ainsi que le plateau de Saint-Rambert dans le 9e sont concernés. Des contacts avec les communes limitrophes sont en cours pour potentiellement étendre l’expérimentation aux autres secteurs de la ville, à partir du 1er décembre.

Cette expérimentation prendra fin début janvier. En fonction de son utilité et de sa pertinence, elle pourrait bien être prolongée le reste de l'hiver.

Quid de l'insécurité ? La menace est réelle de voir certains crimes ou délits être favorisés par l'obscurité totale selon l'opposition, d'autant que les caméras de vidéoprotection ne sont pas infrarouges. "Lorient, depuis juillet 2021, éteint tous les soirs. Ils n'ont pas constaté d'augmentation d'accidents ou d'insécurité. (...) D'autres exemples laissent à penser que ça n'augmente pas l'insécurité. Par contre, évidemment il faut de la pédagogie car le sentiment d'insécurité va augmenter", concédait Sylvain Godinot, adjoint au maire chargé de la Transition écologique, invité des Coulisses du Grand Lyon.