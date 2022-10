Eclairage public : les quartiers de Lyon où il fera nuit noire dès la semaine prochaine

Les villes de France sont donc contraintes de baisser leur consommation et pour cela la Ville de Lyon met en place un plan de sobriété énergétique. Les premières mesures portent sur l’éclairage urbain, elles entreront en vigueur à partir du 1er novembre 2022.

Pour commencer, les 370 sites du Plan Lumière seront uniquement illuminés les samedis soirs jusqu’à 23h et lors d’événements exceptionnels. Jusqu’à présent avec le Plan Lumière les sites étaient éclairés les jeudis jusqu’à minuit et les vendredis et les samedis jusqu’à 1h.

De plus, la Ville de Lyon va tenter de procéder à une extinction des éclairages publics à partir du 3 novembre et jusqu’au début du mois de janvier, du dimanche au mercredi entre 2h et 4h30 du matin. Cette mesure concernera en premier lieu les quartiers de Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et du Vieux-Lyon, une partie du 3e, du 6e, du 7e, du 8e arrondissement, et le plateau de Saint Rambert (Lyon 9e). Ces horaires ont été choisis pour convenir aux horaires de circulation des transports en commun.

L’éclairage ne changera pas les jeudis, vendredis et samedis soirs, prisés par les noctambules.

Concernant les événements de fin d’année, ils seront maintenus, cependant les horaires des illuminations seront adaptés pour se terminer à partir de 23h, et la durée de la période sera réduite, comme pour la Fête des Lumières.