Finale de la Coupe du monde : alcool interdit et routes coupées pour éviter les débordements à Lyon

De 17h45 à minuit, dans l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, seront interdits la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet, la vente d’alcool à emporter, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique ainsi que la détention ou le transport de carburant en récipient portable.

À partir de 16h00, plusieurs voies seront coupées à la circulation des véhicules, à Lyon, notamment dans les quartiers de la place Bellecour et de la Guillotière.

Au total, 14 000 policiers seront déployés dans tout le pays dimanche.

Le Préfet du Rhône appelle au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités liées au match se déroulent dans le respect de l’ordre public et des valeurs du sport.