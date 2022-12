Lyon : incendie en centre-ville, un blessé léger

Vendredi soir, un sinistre s’est déclaré en centre-ville de Lyon. Un immeuble du 45 rue des Remparts d’Ainay en Presqu’île a été victime de flammes qui ont démarré au 4e et dernier étage. Pas moins de 11 véhicules et 50 pompiers se sont rendus sur place vers 21h30 pour évacuer le bâtiment et éteindre le feu. Une opération rendue compliquée par l'étroiteté des rues du quartier.

Une personne a été légèrement blessée, il s’agit de l’occupant du dernier étage. Six relogements seront nécessaires. L’incendie a été maîtrisé dans la nuit, son origine n’est pas encore connue.