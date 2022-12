Lyon : un duo pour la nouvelle direction des Nuits de Fourvière !

Emmanuelle Durand et Vincent Anglade ont été choisis par le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, sur proposition d’un jury de recrutement. Cela fait suite à l’annonce du départ à la retraite de Dominique Delorme marquant la fin d’une ère pour les Nuits de Fourvière.

"Baptisé ‘Ceci est une fête’, le projet co-présenté par Emmanuelle Durand et Vincent Anglade pour la direction des Nuits de Fourvière a remporté les suffrages du jury. Le duo faisait partie d’une sélection de six finalistes ou duos de finalistes qui ont été auditionnés les lundi 19 et mardi 20 décembre", explique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Le projet de la Secrétaire générale à l’Auditorium – Orchestre national de Lyon depuis 2016 et du Responsable des musiques actuelles et de projets pluridisciplinaires à la Philharmonie de Paris depuis 2004 plaidait "pour un festival pluridisciplinaire, ancré dans le territoire métropolitaine et acteur des transformations de notre société".

Une conférence de presse de présentation est prévue en début d’année 2023.